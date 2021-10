Axe Est – Semi-remorques et train se renversent

Inquiétante série d’accidents sur l’axe Est reliant Tana et Toamasina. Pour la seule journée d’hier, deux camions semi-remorques ainsi qu’un train de transport de marchandises se sont renversés. Ces trois cas signalés, en l’espace de quelques heures, n’ont fait ni mort ni blessé. À quelques mètres d’Ambavaniasy, dans la limitrophe Est de la commune d’Andasibe, un poids-lourd de marque Iveco s’est renversé alors qu’il abordait une montée.

Le mastodonte s’est écrasé sur son flanc gauche. Selon les informations recueillies, il s’est déporté dangereusement sur le côté de la route en négociant un virage et en contournant une portion de route en mauvais état. Des roues de la remorque ont passé à travers le rebord de la chaussée pour finir dans un canal d’évacuation sur le côté de la route. Le camion chargé s’est affalé. Son propre poids l’a mis au tapis. Aucun blessé n’est à déplorer.

En revanche, le poids lourd à terre était complètement immobilisé. Il a fallu le délester de toute sa cargaison pour qu’il puisse être remis sur ses quatre roues à l’aide d’une dépanneuse.

Le deuxième accident de semi-remorque s’est en revanche produit à quelques kilomètres de là.

Abus

Cette fois-ci, le poids lourd qui a fait un demi tonneau se dirigeait vers Toamasina. L’accident s’est également produit dans un tournant. Le conducteur de ce camion de marque DAF dévalait une descente lorsque l’impensable s’est produit. D’après les explications du chauffeur, un camion-citerne aurait dangereusement roulé en sens inverse. Le tronçon où l’accident s’est produit était étroit. Le chauffeur du camion-citerne aurait forcé le passage lorsqu’il a pris le tournant, emmenant ainsi la remorque de son tracteur, du côté des véhicules qui empruntaient la file opposée.

C'est à ce moment que le camion DAF s'est renversé. En voulant éviter un accrochage, ses roues droites ont fini dans un canal et le porte conteneur a terminé sa course sur son flanc droit. Ses occupants sont indemnes.

Hier, aux petites heures, un train tractant des wagons a également déraillé à quelques kilomètres de la gare d’Ambila Lemaitso, dans le district de Brickaville. Des équipes de secours ont été déployées sur les lieux de l’accident pour remettre ses roues sur les rails. Un technicien a été dépêché depuis Tana pour identifier la cause de cet accident ferroviaire.