Sénatoriales – La liste définitive des candidats publiée

Quatorze candidatures sont en lice pour les sénatoriales du 11 décembre. Si l’on se réfère au chronogramme établi par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la proclamation de la liste définitive des candidats se tiendra ce jour. Après la présentation de la liste officielle des partants à la course pour le nouveau Sénat, le tirage au sort du numéro d’ordre des candidats sur le bulletin unique et sur le tableau d’affichage de la propagande aura lieu demain.

Il faut noter que les quatorze candidatures sont réparties dans les six provinces dont trois chacune à Antana­narivo, Antsiranana et Toamasina, deux à Fianaran­tsoa et Toliara. Mahajanga n’enregistre qu’une seule liste. Après la première délibération des Organes de vérification et d’enregistrement des candidatures, aucune décision de refus d’enregistrement n’a été délivrée. Tous les dossiers sont retenus mais selon la procédure en matière électorale, il appartient à la CENI de proclamer officiellement la liste des candidats.

La liste des grands électeurs appelés aux urnes aux sénatoriales sera arrêté le 11 novembre, soit un mois avant le scrutin. Sa confection dépend effectivement du verdict du Conseil d’État sur les requêtes en cassation pour les communales.