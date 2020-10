Refermeture des frontières – Les opérateurs touristiques en mal

Les opérateurs touristiques prennent leur mal en patience avec la refermeture des frontières. La liste des pays non autorisés à embarquer s’allonge.

Fermées puis ouvertes puis refermées. Des opérateurs touristiques de Nosy be se disent exaspérés par la situation. « Je ne sais plus quoi vous dire tellement je n’ai plus les mots pour décrire le contexte » réagit d’emblée une femme opérateur en organisation de voyage à Nosy Be. « J’ai deux couples de clients qui projettent de célébrer leur mariage à Nosy be, l’un en novembre et l’autre vers la fin de l’année. Le voyage du couple prévu pour novembre est donc annulé. Encore incertain pour l’autre» raconte la source d’« Yemaya Voyage ». Les remboursements et annulations se défilent pour les opérateurs de l’île au parfum avec l’interdiction d’embarquer des touristes en provenance des pays européens à savoir la France, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne, la Russie, l’Ukraine, le Royaume Uni et les Pays-bas pour Madagascar.

Le 23 octobre dernier, une autre note de l’aviation civile de Madagascar (ACM) fait savoir six autres pays depuis lesquels l’embarquement vers Madagascar n’est pas autorisé : les Etats-unis, l’Inde, le Brésil, le Maroc, l’Argentine et l’Iran. « Il est impossible pour seize pays d’embarquer des passagers vers la Grande île. En d’autres termes, c’est le monde entier qui n’est pas autorisé à venir chez nous. On peut dire adieu au tourisme pour cette année » réagit un autre opérateur touristique.

Oubliés

Seuls les touristes des pays d’Afrique et des îles voisines sont de ce fait, autorisés à venir à Nosy bBe. Le site réunionnais Clicanoo.re fait savoir que la liaison entre La Réunion et Nosy be a repris depuis le 16 octobre et que la note de l’ACM ne concerne pas les passagers en provenance de Mayotte et de La Réunion. « Air Austral annonce que les vols sont bien maintenus. Mais la liaison pour les passagers au départ de la France métropolitaine, en correspondance, ne pourra se faire» souligne le journal en ligne. La compagnie aérienne française a déjà effectué deux rotations, le 16 et le 23 octobre. « Au début du mois de novembre, Air Austral propose à sa clientèle deux rotations par semaine entre La Réunion et Nosy Be ». Par ailleurs, les autres sites de la Grande île ne sont pas encore au goût du jour vu la fermeture des frontières sur le reste de l’île. Mais le tourisme national reprend tant bien que mal. « Nous sommes peut-être quelque peu oubliés. Aussi, assuronsnous nous-mêmes de la promotion pour que les Malgaches s’intéressent au pays » indique un responsable d’un site dans l’Est de l’île. Un « salon de la promotion du Tourisme national » se tiendra d’ailleurs du 13 au 15 novembre prochain à Antaninarenina. Une nouvelle prometteuse issue de la réunion qui s’est tenue entre le ministère du Tourisme et les opérateurs touristiques lundi.