Monnaie – L’ariary continue de couler

« À cause de la dépréciation flagrante de la monnaie nationale, nous informons l’ensemble de la clientèle qu’à partir du 1er Novembre, les prix de l’ensemble de nos produits et services subiront une révision à la hausse » annonce déjà certaines enseignes de commerce de la capitale. Un euro ne s’achète pas à moins de quatre mille six cents ariary tandis qu’un dollar vaut près de quatre mille unités de notre monnaie locale. Comparé aux cours des changes en début d’année, l’ariary semble en constant déclin. La baisse des exportations faisant face à l’augmentation effrénée de la consommation des produits d’importation n’arrange en rien les affaires des commerçants qui se trouvent ainsi obligés d’augmenter leurs prix pour ne pas perdre sur leurs marges.

« Avec la crise sanitaire, la balance commerciale a enregistré des gaps considérables, nos importations ont subi d’importantes baisses de régime. Notre volume d’importation reste quasi incompressible dans la mesure où la majeure partie des produits est d’origine étrangère. Le secteur touristique, grand pourvoyeur de devises, est aussi à l’arrêt», explique Andrianante­naina Ramarifeno, coordinateur national du Cercle des économistes de Madagascar.