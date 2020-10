Faux-monnayage – Un matériel de confection de billets saisi

Confection de faux billets étrangers. C’est ce que la brigade criminelle de quatrième section (BC4) a démasqué avant-hier à Sadabe Talata Volonondry.

En fin de semaine dernière, la police a été mise au parfum de la présence d’un faussaire notoire, habitant à Sadabe. Elle a immédiatement ouvert une enquête et n’a pas attendu longtemps pour se rendre sur place. Elle est parvenue à localiser son adresse. Elle n’a pourtant trouvé personne à son arrivée sur les lieux.

Les enquêteurs ont procédé à la perquisition du domicile pendant laquelle ils ont mis la main sur un matériel servant à confectionner des billets en euro. Ces appareils informatiques de haute technologie, dont des ordinateurs, imprimantes, encres et autres accessoires, étaient dissimulés dans six sacs. Ces objets saisis ont été amenés dans les locaux de la BC4. Leur propriétaire fait partie d’un réseau de faux-monnayeurs poursuivis par la police depuis 2018. Son complice s’est déjà fait arrêter et se trouve sous les verrous après avoir été traduit au parquet.