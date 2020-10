Covid-19 à Bongolava – Une cellule de veille dans les écoles

Une cellule composée de parents d’élèves et d’enseignants va être mise en place dans chaque école publique et privée de la Direction Régionale de L’Éducation Nationale de Bongolava. Et ce à partir de la rentrée des classes. Cette cellule de veille s’implique dans la sensibilisation et le contrôle du respect des mesures sanitaires auprès des écoles.

« La composition de la cellule se fera sur la base d’un circulaire. Sa mise en place est obligatoire dans toutes les écoles », indique Eva Andriama­siarilala, responsable de la communication auprès de la DREN Bongolava. La cellule de veille aura pour travail de transmettre les informations sur le coronavirus. « Si le comité détecte un cas suspect au niveau des écoles, les membres veilleront à la transmission des informations au niveau de la DREN dans les plus brefs délais », enchaîne le responsable.

Avec l’augmentation du nombre d’élèves dans les classes, la cellule aura pour tâche de rappeler les gestes barrières à adopter dans les salles de classe. « Mis à part le contrôle, les membres s’appliqueront comme tâche également la sensibilisation d’autres parents d’élèves », conclut le responsable.