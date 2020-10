Concert – Silo revisite l’époque du « Simple Defiance of Fancy »

Un grand événement se présage dans la ville d’Antsirabe. D’illustres musiciens malgaches s’apprêtent à revivre l’effervescence des compositions du groupe musical SDF.

De quoi largement rendre vert de jalousie le public de la ville des Mille, c’est à tout un privilège que les mélomanes et noctambules de la ville d’Eau aura droit ce vendredi. Promesse d’une bonne dose d’ivresse musicale, les retrouvailles avec cet auteur, compositeur et musicien pluri-instrumentaliste émérite qu’est Silo s’annonce comme étant des plus chaleureux pour l’occasion. C’est dans cet endroit unique en son genre, tout à son image, où l’art et la culture se sublime de la musicalité même du maître des lieux qu’est le Sanfil Pub à Antsirabe donc, qu’il nous donne rendez-vous demain soir à partir de 20h. Qu’est ce qui fait la particularité de ce concert, par rapport aux précédents que Silo nous a proposé ? Me diriez-vous.

C’est simple, exclusivement pour cette occasion, l’artiste laissera la part belle à une grande partie de son parcours artistique dans son répertoire. C’est simple également, puisque demain soir il réveillera en chacun de ses fans inconditionnels ces émotions qui ont fait qu’ils soient tombés amoureux de sa musique.

Musiciens d’exception

Enfin, c’est en toute simplicité qu’il y remet au goût du jour avec Rolf à la basse et Cedrick à la batterie, ce groupe intemporel qu’est « Simple Defiance of Fancy » plus communément reconnu comme étant SDF avec lequel il a enflammé les années 90 de ses chansons.

Avec à ses côtés deux musiciens d’exception pour l’accompagner donc, Silo Andrianandraina de son vrai nom, promet d’enivrer de nostalgie le public du Sanfil Pub Antsirabe tout au long de la soirée. Pour les plus jeunes d’entre nous, qui ont surtout découvert Silo depuis ses récents albums ou « Silography », mais encore son fameux Power Trio avec Christelle Ratri, sachez que SDF reste pour la grande majorité de ses fans, la quintessence même de cet artiste qu’est Silo. Avec ses tubes aux paroles fédératrices, éloquentes et parfois même sulfureuses, de quoi largement surprendre et conquérir les mélomanes d’ailleurs, le groupe SDF qui Silo, Rolf et Cedrick honoreront demain soir est intemporel, voire avant-gardiste pour l’époque. Mélangeant le funk au rap, avec un soupçon de jazz et de reggae même, SDF s’est démarqué par son éclectisme et continue sans doute encore à en séduire plus d’un jusqu’à aujourd’hui.

On lui reconnaitra ainsi à jamais les titres comme « Katrikatry», « Resaka samy isika », « Dezaka », mais aussi sa reprise de « Any andro iray» de l’illustre chanteur et compositeur Tovo Andrianan- draina, fière figure paternelle même de Silo. Un privilège à savourer sans modération donc si vous êtes du côté de la capitale de la région Vakinankaratra, ces retrouvailles avec Silo laisse rêveur le public de la capitale qui souhaite aussi en profiter