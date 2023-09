VOLLEYBALL – La fédération à la recherche de son DTN

La nouvelle équipe de la Fédération de volleyball, présidée par Léa Rahari­malala, élue le 4 octobre est à la recherche de son directeur techni­que national, qui assurera la relance du développement de la discipline. Les intéressés doivent faire parvenir leurs dossiers à la Fédération, au plus tard le mercredi 11 octobre. Comme profil requis, le (ou la) candidat(e) doit posséder au moins quatre ans d’expérience dans la pratique ou l’encadrement technique de volleyball, titulaire d’une attestation d’entraineur délivrée par la Fédéra­tion internationale de volleyball, d’un Certificat d’aptitude pédagogique de l’École normale supérieure (Capen) ou d’un diplôme de technicien supérieur niveau 4 à l’Académie nationale des sports… Le DTN définira et évaluera la politique fédérale à mettre en place pour rehausser le niveau technique à celui des clubs jusqu’aux équipes nationales. Il s’occupera de la détection des jeunes talents, de préparer et de former des sportifs de haut niveau. Il dirigera l’ensemble des commissions techniques telles les arbitres, les entraineurs, les dirigeants, et poursuivra la promotion du beach-volley. Le premier responsable technique de la discipline aura aussi comme mission d’étendre le nombre de licenciés, des clubs,… Le nouveau DTN qui succèdera à Jean Honoré Razafinjatovo assurera, à court terme, la continuité des activités au programme de l’ancienne équipe pour le dernier trimestre, entre autres, la Coupe de Madagascar U23, prévue initialement à Mahajanga à la fin du mois d’octobre, mais finalement déplacée dans la capitale.