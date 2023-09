TRAFIC DE RESSOURCES – Les tortues radiata vendues à 5000 ariary l’unité

Quarante-sept tortues Astrochelys radiata étaient sur le point d’être commercialisées dans le district de Beloha, mercredi dernier. L’unité est proposée à la consommation à seulement 5000 ariary.

Pas plus tard qu’il y a trois semaines, le 9 septembre dernier, cent quatre-vingt-dix-neuf carapaces de tortues étoilées et deux survivantes ont été découvertes dans le « fokontany » de Natomasy, dans la commune rurale de Trano­vaho, et voilà que quarante-sept autres ont été encore appréhendées, mercredi dernier, dans le « fokontany » d’Andriamagnary Tagnantsoa, commune rurale de Mahene, toujours dans le district de Beloha, dans la région Androy. Les tortues étaient sur le point d’être commercialisées. « Quatre individus sur cinq ont été arrêtés suite à des informations émanant des communautés de base. Le cinquième a pu s’échapper. Ils ont transporté les tortues dans des sacs et à bicyclette. Ils ont fait croire qu’ils transportaient du manioc et des patates douces, mais des sources précises ont confirmé le trafic et ils ont été pris en flagrant délit de transport d’une quarantaine de tortues », explique la direction régionale de l’Environne­ment et du développement durable (DREDD) d’Androy. Les tortues étaient vivantes quand l’arrestation a eu lieu et elles ont toutes été relâchées dans la nature. Les quatre individus ont subi le « Dina », le pacte social convenu entre les communautés avant de rejoindre les bureaux de la gendarmerie de Beloha. Les prévenus dans l’affaire des tortues déjà mises en filet de viande affronteront le tribunal lundi prochain. Aux explications, les trafiquants seraient des voyageurs venus d’autres communes en quête d’activité génératrice de revenus. Les entités œuvrant dans la protection de ces ressources endémiques travaillent d’arrache-pied pour lutter contre le trafic. « Nous, avec les forces de l’ordre, le gestionnaire de l’aire protégée Madagascar National Park (MNP) d’Andohaela et de Cap Sainte Marie, l’ONG Turtle Survival Alliance (TSA), le représentant du district, sommes descendus pour sensibiliser les communautés sur la valeur et l’importance de la lutte contre le trafic des tortues radiata. C’était il y a à peine une semaine. Les communautés locales sont convaincues et acceptent de suivre le plan d’actions de protection des ressources », ajoute encore la DREDD Androy.

Cerveau

Des sources locales avancent que les tortues sont, pour la plupart, destinées à la consommation. « L’unité est proposée à des consommateurs particuliers, des touristes ou à des hôtels, à 5000 ariary l’unité. Les revendeurs travaillent en cachette. Ils font du porte-à-porte et proposent la vente et vont même jusqu’à proposer de les cuisiner. Ils font parfois tout un chemin partant de Beloha, passant par Bekily et vont jusqu’à Fotadrevo, dans le district d’Ampanihy », rapportent les sources. Ce sont surtout les tortues adultes qui sont très prisées par les consommateurs. C’est également la période de sortie des Astrochelys radiata à Beloha et Tsihombe, lesquelles ne sont pas gardées dans des clôtures comme dans les autres districts comme Ambovombe ou encore dans la région Atsimo Andrefana. « Les tentatives d’exportation des tortues ne sont pas écartées car ces reptiles se vendent à un prix exorbitant en Asie», finissent les sources. Qui sont, alors, les cerveaux ? À suivre…