SEPTIÈME ART – Inauguration de la «Maison du cinéma malgache»

L’association Ambinintsoa a orchestré, hier, l’inauguration de « La Maison du Cinéma malgache » à Ankorondrano. Cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes Malgaches dans le monde du cinéma.

Hier, une nouvelle ère s’est ouverte pour la jeunesse malgache avec l’inauguration de « La Maison du Cinéma malgache », située à Ankorondrano, grâce à l’initiative de l’association Ambinintsoa. Ce centre de formation vise à offrir aux jeunes âgés de 16 à 26 ans l’opportunité d’apprendre les techniques modernes de l’animation 2D et 3D, ainsi que la production audiovisuelle. La formation commencera le 15 octobre prochain et comprendra des formations en techniques 2D et 3D, ainsi qu’en scénarisation. Par la suite, les participants auront l’opportunité de suivre des formations en réalisation de films de fiction, documentaires, en écriture de scénarios, et bien d’autres, dispensées par des professionnels internationaux. « Nous avons découvert de jeunes talents exceptionnels, mais il leur manque souvent une structure solide pour les accompagner dans leur développement. La Maison du Cinéma malgache est là pour combler cette lacune en offrant aux jeunes la possibilité de perfectionner leurs compétences dans le cinéma », souligne Louisette Ismaël Ratsivahiny, co-présidente de l’association Ambinintsoa et initiatrice de ce projet cinématographique. L’association Ambinintsoa, fondée en 2014 en France et à Madagascar, se focalise principalement autour de deux axes qui sont la santé et l’éducation.

Partage d’expériences

« Notre association a déjà contribué en fournissant des médicaments aux dispensaires de Madagascar pendant la Covid-19 et en soutenant l’éducation à travers l’art cinématographique », précise Pierre Hippolyte, président de l’association Ambinintsoa. Louisette Ismaël Ratsivahiny, une réalisatrice et scénariste malgache de renom, est à l’origine de ce projet cinématographique via son association Ambinintsoa. « En tant que réalisatrice et scénariste, je souhaite partager mes expériences avec la jeunesse malgache. Nous partageons ce que nous maîtrisons », déclare-t-elle. En 2014, cette réalisatrice malgache a commencé son voyage dans le monde du cinéma en suivant des formations en Suisse et en France. Elle a également eu l’occasion de rencontrer des professionnels du cinéma à l’international. « En élargissant mes horizons en collaborant avec des professionnels internationaux, je pourrai transmettre ces expériences à nos jeunes talents », ajoute-t-elle.