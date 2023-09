SANTÉ PUBLIQUE – Les consultations gratuites sauvent des vies

Les journées portes ouvertes des Centres hospitaliers ont commencé, hier, dans tout Madagascar. Des consultations et des interventions chirurgicales gratuites sont prévues pendant ces événements.

Holy, une femme qui vit à Fianarantsoa, mais de passage à Antananarivo, est venue faire un test de dépistage du diabète au Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana, hier, durant la première journée des journées portes ouvertes, en milieu hospitalier. « Je pensais avoir du diabète car j’urine plusieurs fois par jour. Le résultat du test de diabète est pourtant négatif. Les médecins ont poussé un peu plus les interrogatoires, et ils m’ont fait faire une électrocardiographie (ECG). C’est plutôt un dysfonctionnement de la thyroïde qui me donne ces envies fréquentes d’uriner, selon leur diagnostic et le résultat de l’examen médical », raconte cette femme, hier. Elle sort satisfaite du bureau des médecins. « Ma maladie a été détectée, grâce à une consultation gratuite et à un examen médical gratuit. On m’a donné, en plus, des médicaments gratuits, pour mon problème de sommeil », lance-t-elle. Pour cette femme, c’est une opportunité inouïe. « Sans ces actes gratuits, on doit disposer d’une certaine somme d’argent, pour la consultation, pour les traitements. Ce n’est pas évident », enchaine-t-elle. Ces journées portes ouvertes des hôpitaux sont une occasion pour détecter des maladies, gratuitement.

Opération gratuite

Naly, une étudiante, n’a pas hésité à faire la queue pour bénéficier de ces actes gratuits. « Je souffre de forts maux de tête, constamment, et de perte de mémoire. C’est le vide dans ma tête, la veille des examens, alors que je ne suis pas stressée. Je suis venue pour savoir la source de ma maladie et espère trouver une guérison », témoigne-t-elle. D’autres sont venus pour des maladies cardiaques, neurologiques, gastriques, pulmonaires. Au CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), une dizaine d’enfants qui souffrent d’une hernie se sont présentés à l’hôpital, hier, dans l’espoir d’être opéré gratuitement. Selon les médecins, l’hernie est une affection assez fréquente. Plusieurs enfants, notamment des garçons, en souffrent. Certains ne se font pas opérer, faute de moyen. Au CHU Joseph Dieudonné Rakotovao Befelatanana, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, la porte est ouverte pour les enfants nés avec une fente labiale et les personnes avec une tumeur faciale. Les interventions chirurgicales seront gratuites et programmées ultérieurement. Ces consultations et les consultations préopératoires gratuites, en vue d’une intervention chirurgicale gratuite, se poursuivent ce jour et demain, dans les Centres hospitaliers. Hier, les malades arrivaient au compte-gouttes dans les hôpitaux. Bon nombre de malades sont attendus ce jour et demain.