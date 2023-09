SANTÉ – Des hôpitaux de district manquent de personnel

Manque de personnel. Des centres hospitaliers de référence de district (CHRD) sont parfois contraints de refuser des malades et de les envoyer dans des centres hospitaliers universitaires des grandes villes. Ils manquent de personnel. « Cet hôpital ne dispose que de deux chirurgiens qui doivent assurer, chacun, la garde pendant 24 heures. Avec cet effectif, ils ne peuvent se reposer que 24 heures. Humainement, ce n’est pas possible. Ils doivent se reposer 48 heures minimum, après 24 heures de garde. Par conséquent, lorsqu’ils sont absents, on envoie des patients dans des grands hôpitaux », lançait une source, hier.

Pédiatres

La plupart des CHRD font face à ce manque de personnel. Pas plus de trois chirurgiens dans plusieurs CHRD, un ou deux pédiatres. « Il n’y a donc pas de pédiatre de garde pendant la nuit. Il ne travaille que le jour. Ainsi, en cas d’urgence, les malades doivent aller dans les hôpitaux des enfants, en ville», ajoute la source. Il n’y a pas que les spécialistes qui sont en sous-effectif dans les hôpitaux de district. « Tout le personnel, des médecins aux paramédicaux, est insuffisant», déplore-t-elle.