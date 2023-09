RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Le COSFA a déjà la tête en finale

Le COSFA vise le quatrième titre consécutif de champion de Madagascar cette année. Une étape pour y parvenir est la victoire au match de demi-finale de ce dimanche.

Les rugbymen du Club omnisport des Forces armées (Cosfa) affronteront les joueurs du ministère de la Santé, le 3FB dans le cadre des demi-finales du championnat de Madagascar seniors homme, appelé XXL Energy TOP 20. La confrontation se déroulera ce dimanche, à partir de 15 heures, au stade Makis Andohatapenaka. Le match a son importance capitale pour les deux équipes car celle qui en sortira vainqueur, affrontera en finale soit le FT de Manjakaray soit l’Uscar de la commune urbaine d’Anta­nanarivo. Pour les militaires de Cosfa qui ont entamé leur avant-dernier entrainement sur le terrain de Betongolo, hier, dans l’après-midi, la mission est simple et l’objectif est clair et net. « Nous visons la grande finale et nous comptons garder entre nos mains, pour la quatrième année consécutive, le titre de champion de Madagascar. Sans sous-estimer notre adversaire en demi-finale, le match de dimanche est, pour nous, un match de préparation de la grande finale », confie Rija Randrianarison, coach de Cosfa. Durant leur entrainement, les joueurs restent sereins et ils sont très confiants. Ils font la répétition générale sur la touche, les attaques et la défense. Des complicités entre joueurs se constatent sur le terrain de l’entrainement et l’automatisme passe très bien dans le maniement de la balle.

Packs d’avant très forts

Gino, un des atouts des militaires, explique que « ça fait très longtemps que nous avons préparé ce match de demi-finale. En tant que militaires, nos chefs hiérarchiques nous ont confié une mission, gagner le match. Nous allons donner le maximum et le meilleur de nous-mêmes pour atteindre cet objectif », confie-t-il. Tolotriniaina Rakotoson, capitaine de COSFA, son explication précise : « C’est une étape à franchir pour atteindre la grande finale. Un match de demi-finale n’est jamais simple, mais nous sommes sûrs de notre force. Malgré l’arrêt de la compétition dû à la XIe édition des JIOI à Madagascar, nous n’avons pas cessé de nous entrainer. Les joueurs de 3FB sont costauds, mais nous avons des tactiques pour barrer leur route », conclut-il. De leur côté, les joueurs du ministère de la Santé ont aussi travaillé dur, durant leur entrainement, pour mieux contrer les militaires, ce dimanche. Avec plus de quinze titres de champion de Mada­gascar en leur possession dans l’histoire du rugby malgache, cinq fois champion de l’océan Indien, 3FB est une équipe qui a tous les atouts pour barrer la route des militaires ce dimanche. « Nous comptons utiliser nos packs d’avant très forts comme force de frappe et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre la grande finale », confie Arthur Andriantsarafara, entraineur de 3FB.