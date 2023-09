RECETTES FISCALES – Une bonne performance pendant le premier semestre

La Direction générale des impôts (DGI) a enregistré une variation positive de 19,2 % de ses réalisations au premier semestre 2023, par rapport à la même période de l’année précédente, selon sa revue de milieu d’année 2023 (RMA).

Cette performance est principalement attribuable à la reprise des activités de certaines entreprises. En effet, le chiffre d’affaires global de la période pour tous secteurs confondus a augmenté de 4,6 %. En corollaire, les prélèvements sur les revenus ont augmenté. Selon le rapport à mi-parcours, l’Impôt sur le revenu (IR) a atteint 617,8 milliards d’ariary au premier semestre contre 530,24 milliards d’ariary à la même période de l’année précédente, soit un excédent de 87,6 milliards d’ariary. Il a ainsi connu une croissance de 16,52 % en termes de cumulés. Cette performance est le résultat des efforts déployés, en particulier par le secteur minier qui a enregistré une augmentation de huit fois plus des recettes d’IR par rapport à la même période de l’année 2022 estimé à 44 milliards d’ariary contre 5 milliards d’ariary, rapporte le document. D’autres secteurs ont également contribué à cette bonne performance tels que les assurances avec une croissance s’élevant à 43,9 %, les banques à 26,5 %, le commerce à 24,1 %, le transport à 35,4 %, le pétrolier à 34,6%, ou encore la télécommunication à 18,1 %. La dynamique du secteur minier a également rapporté une belle performance en matière d’Impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) au premier semestre. Il a généré plus de 50 milliards d’ariary à cette nomenclature, ce qui lui a permis une croissance de 44,18 % par rapport à la même période de l’année 2022. D’autres secteurs tels que l’industrie, la télécommunication, la prestation de service, la banque et la fonction publique ont également connu une croissance significative dans leurs contributions à l’IRSA, selon le RMA.

Objectif non atteint

Les « revenus de capitaux», générés à partir d’investissements en capitaux mobiliers, tels que des actions, des obligations, des comptes d’épargne, des dépôts à terme, et des fonds de placement, ont également rapporté des recettes fiscales considérables à la DGI. Au cours du premier semestre, l’Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) a affiché une croissance de +32,72 % par rapport à la même période de l’année 2022. Même chose pour les impôts indirects. Les entreprises ont connu une augmentation de leur chiffre d’affaires, ce qui a permis une hausse de +13,62 % de la TVA. La DGI associe principalement cette montée à la bonne performance des secteurs BTP, pétrolier, industriel, banque et prestation de service qui ont enregistré des croissances de leurs chiffres d’affaires respectifs. Cependant, les autorités fiscales affirment ne pas avoir atteint leur objectif. Ils ont enregistré pendant le premier semestre de cette année 1 975,2 milliards d’ariary si la prévision était de 2 413,9 milliards d’ariary.