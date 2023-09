POLICE NATIONALE – Les forces de l’ordre aux aguets

Une opération préventive. C’est ainsi que l’inspecteur général de police Fano- mezantsoa Randrianarison, ministre de la Sécurité publi­que, explique le déploiement des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS). Dans les rues de la capitale, notamment, une présence d’un effectif inhabituel- lement conséquent des forces de l’ordre est constatée quotidiennement depuis quelques semaines. Un dispositif de sécurisation mis en place durant les Jeux des îles de l’océan Indien et qui est maintenu, visiblement. Selon les explications du ministre de la Sécurité publique, ce dispositif prévaut sur l’ensemble du territoire. “Il s’agit d’une opération préventive dans toute l’île en vue de permettre à la population de vivre en toute quiétude durant l’ensemble du processus électoral”, explique l’inspecteur général de police Randria­narison, en marge d’une cérémonie de coup d’envoi à la célébration du 62e anniversaire de la police nationale, hier, au ministère de la Sécurité publique, à Anosy. Une fête d’anniversaire qui sera marquée par différents événements, à commencer par un don de sang, hier. Le membre du gouvernement ajoute que “les forces de l’ordre feront tout leur possible afin de permettre à la population de voter en toute quiétude (…)”. Il ajoute que cette opération de prévention est effective “jour et nuit, sans interruption”. Une manière d’expliquer le feu vert du Conseil des ministres de mercredi, pour le décaissement de 2 milliards d’ariary, inscrits dans la loi de finances comme budget destiné à la sécurisation du processus électoral. Selon le rapport de la réunion de l’Exécutif, cette somme servira à payer les indemnités des éléments des FDS affectés à cette mission.