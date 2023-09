NEYPATRAIKY ANDRÉ RAKOTOMAMONJY – « Propulser encore plus les Barea »

Number 1 à l’issue du tirage au sort. L’objectif est pour le candidat André Neypatraiky Rakotomamonjy, âgé de 53 ans, de remporter la victoire à l’élection afin de renforcer davantage la performance des Barea, de promouvoir encore plus le football des jeunes et au féminin. «La gestion du football nécessite des expériences pour viser et atteindre un objectif, comme pour le cas d’une équipe nationale. J’ai intégré la fédération en 2010. Je sais bien ce qui est mieux ou pas pour le football malgache, comment l’améliorer», souligne le candidat N°1. Il a consacré du temps à visiter et à rencontrer des présidents de sections des dix-neuf ligues sur les vingt-deux existantes, dans le but de collecter les besoins et attentes dans les bases et pour monter son projet de développement du football dans le pays. «Il faut faire preuve de bonne gouvernance pour reconquérir la confiance de la Fifa et éviter les sanctions qui nous ont mis sous restriction budgétaire (…) Les subventions seront réparties en trois axes : 30% pour les ligues, 30% pour le football des jeunes et au féminin, et 40% utilisés au niveau central», confie-t-il. Le candidat tâchera d’instaurer une poule de sponsors qui va contribuer à la réalisation des projets de développement. Neypatraiky de préciser également qu’«il ne faut pas confondre l’administration et la technique. Il faut donner confiance aux techniciens comme Ntsoa et Rôrô, et leur donner la chance de suivre des formations de perfectionnement». Le candidat priorisera la politique de développement du football des jeunes. Il a visité plusieurs académies à l’étranger et se dit convaincu que le coût d’un transfert d’un ou de joueurs pourrait aider à faire fonctionner une académie.

Finances

Concernant son parcours dans le domaine du football, Neypatraiky a occupé le poste de deuxième vice-président de la fédération de 2011-2014 dans la commission finance, membre du comité exécutif et président de la commission octroi des licences (2014-2018), et a échoué à sa première tentative de postuler au poste de président en 2018. Il a été le responsable de la finance du club Fortior de la Côte-Ouest. Il a joué le foot à l’époque de l’Osum à Mahajanga. À l’étranger, il a remporté des titres de champion de la RNS en basketball avec le club des natifs de Mahajanga, l’Amaf. Le candidat est sortant de l’Institut national des sciences comptables et de l’administration de l’entreprise. Il a poursuivi ses études en management et consultance interne, en France. Il a suivi une formation de dirigeants de société et d’administration publique au Centre d’études financières, économiques et bancaire, à Marseille. Pendant sept ans, il a été cadre supérieur au sein du Telecom Malagasy. Il est aussi sortant de l’ENAM section inspecteur des impôts. Neypatraiky a été nommé sénateur de Madagascar élu dans la province de Toliara, depuis 2021. Son mot d’ordre est «Number 1, ensemble gagner».