MORONDAVA – Des péages abusifs démantelés de force

Quand les forces de gendarmerie prennent le taureau par les cornes. Des éléments ont été dépêchés à Soarano et Befasy Morondava, hier, pour mettre fin aux rackets dont les usagers des routes d’intérêt communal sont victimes depuis quelques mois. Des véhicules qui empruntaient ces traces qui sortent de la route nationale ont été délibérément immobilisés par des villageois qui obligent leurs occupants à s’acquitter de frais de péage exorbitants. Touristes, transporteurs de marchandises, visiteurs, nationaux ou ressortissants étrangers, nul ne peut passer à travers les mailles du filet. En cas de refus, la somme à payer, fixée à la tête des usagers qui désirent passer, est réclamée à la hache ou coutelas, obligeant ainsi même les plus téméraires à obtempérer et mettre la main à la poche. Curieusement, même pas un reçu n’est délivré en guise de justificatif de paiement. Les cris des automobilistes qui en ont fait les frais ont eu des échos jusqu’à la gendarmerie de Menabe qui a décidé de prendre les mesures qui s’imposent longtemps après. Venus chasser les racketteurs, les gendarmes ont effectué des vérifications de la légalité des péages en question. Il s’est alors avéré que ces agissements étaient de purs abus, sans aucune base légale ni autorisation des communes. Cette fois-ci, les auteurs ont pu s’en sortir avec de simples avertissements mais n’ont pas encore été arrêtés.