MISSION ONUSIENNE – Une deuxième journée chargée pour les émissaires

Après deux jours de mission, les émissaires des Nations unies sont en pleine campagne pour avoir tous les avis concernant le processus électoral. Ils continuent les rencontres avec diverses entités.

Après les deux rencontres de la première journée, les émissaires des Nations unies ont eu un emploi du temps chargé hier avec pas moins de trois réunions avec des hauts responsables du pays. La journée d’hier est marquée tout d’abord par la rencontre avec Christian Ntsay, Premier ministre et chef du gouvernement collégial au palais de la primature à Mahazoarivo. Après la rencontre avec le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes (FFKM) et les candidats mercredi, on peut dire que les émissaires ont fait en deux jours le tour des avis sur le processus électoral notamment avec les opinions de la plupart des candidats qui composent le collectif des onze qui ne cesse de fustiger les irrégularités au sein des institutions de préparation des élections. De l’autre côté, le Premier ministre et le gouvernement collégial prônent le fait qu’il est indispensable de maintenir la date du 9 novembre et appellent à chaque sortie médiatique à l’apaisement du peuple et somment les politiciens de cesser les déstabilisations.

Succession de rencontres

Ensuite, les missionnaires de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont été reçus par le général Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale pour une visite de courtoisie à son bureau à Ampahibe. Comme à l’accoutumée, aucun détail de ces réunions n’a fuité mais les parties prenantes laissent entrevoir une ambiance assez conviviale dans les salles de réunion. Cette visite des missionnaires des Nations unies à Ampahibe vient à point nommé avec la dotation d’un fonds de deux milliards d’ariary pour les forces de l’ordre en vue de la sécurité en cette période préélectorale, électorale et post-électorale. En fin d’après-midi, la mission onusienne s’est poursuivie avec une rencontre avec les membres du bureau permanent de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) à Alarobia. Jusqu’à présent, les émissaires de l’ONU n’ont donné aucun détail concernant leur mission ni sur la succession de rencontres qu’ils ont jusqu’ici entreprises avec diverses entités malgaches. Néanmoins, après leur première rencontre avec le FFKM à Ampandrana, il était convenu que les membres de la délégation onusienne allaient partager des informations à la fin de la mission, c’est-à-dire le 4 octobre prochain. En attendant cela, le processus électoral sera observé à la loupe jusqu’à la fin de cette mission onusienne que ce soit par ces observateurs internationaux que par les entités nationales de médiation et les organisations de la société civile.