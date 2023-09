MALADIE CONTAGIEUSE – Le test de dépistage du VIH/SIDA en pénurie

Il y a des lustres qu’il n’y a plus de dépistage de masse du VIH/Sida à Madagascar. Le test de dépistage est en pénurie, selon des sources. « Au niveau des centres de référence, le test n’est plus disponible pour ceux qui en demandent. Seules les femmes enceintes et les personnes fortement suspectées peuvent effectuer ce test, en ce moment. Il y a une pénurie », indique un médecin référent du VIH/Sida, il y a quelques jours. Nous avons essayé de contacter le responsable de la lutte contre le Sida auprès du ministère de la Santé publique, pour savoir les raisons de cette pénurie de tests de dépistage, mais nous n’avons pas pu le joindre. Une source auprès du Secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le Sida (SE-CNLS) affirme une baisse des financements dans la lutte contre cette maladie. « Il y a des partenaires qui se sont retirés de ce domaine pour investir dans d’autres secteurs», lance cette source. D’où la baisse de toutes les activités de lutte contre cette maladie fortement contagieuse. On entend presque plus dans les médias des sensibilisations contre cette maladie; pourtant, elle n’est pas encore éliminée à Madagascar. Des médecins référents affirment, même, une hausse des personnes infectées.