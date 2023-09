JOURNALISME – « Vaovao check » pour lutter contre la désinformation

« Facts-checking » ou vérification des faits. C’est une des tâches prioritaires de chaque journaliste dans l’accomplissement de ses fonctions. Depuis l’avènement des réseaux sociaux, les campagnes massives de désinformations et de proliférations des « infox » se multiplient, surtout sur Facebook, le réseau social de prédilection des Malgaches, avec pas moins de dix millions d’abonnés. C’est pour cette raison qu’Action médias francophones Madagascar (AMFM), Friedrich Ebert stiftung (FES) et Transparency international initiative Madagascar (TI-MG) montent le projet « Vaovao check » pour former les journalistes et informer la population avec des informations vérifiées et revérifiées. L’Orga­nisation internationale de la francophonie (OIF) finance le projet qui se divise en plusieurs étapes. Ces dernières ont été présentées, hier, lors d’une conférence de presse dans les locaux de la FES à Ankadifotsy. Au début de ce mois, dix-neuf journalistes ont pu bénéficier d’une formation de quelques jours sur le projet et une trentaine sur la couverture médiatique en période électorale. Pour plus d’effectivité, un site internet sera créé et sera dédié exclusivement au projet « Vaovao check ». Une page Facebook sera aussi créée dans ce même dessein. La présentation officielle du projet est prévue, samedi prochain, à l’Hôtel de ville Analakely. Un numéro spécial de la revue Politikà sera entièrement dédié à la lutte contre la désinformation et va aussi être présenté à l’Hôtel de ville ce 30 septembre. « La sensibilisation des citoyens sur la lutte contre la désinformation est indispensable en cette période électorale », soutient Lova Rabary Rakotondra­vony, présidente d’AMFM et instigatrice du projet « Vaovao check ».