HERIMANANA RAZAFIMAHEFA – « Je suis toujours prêt à accomplir mes devoirs »

Le président du Sénat en exercice Herimanana Razafimahefa s’est entretenu avec les journalistes hier au Palais du Sénat Anosy pour s’expliquer sur sa position vis-à-vis de la conjoncture politique actuelle. Dans son allocution, il a tenu à préciser qu’il est toujours disposé à accomplir ses fonctions de chef d’institution, et qu’il n’agit que dans l’intérêt supérieur de la nation. Il a donc répondu à ses détracteurs qui se sont multipliés depuis qu’il a renoncé à exercer les fonctions de chef d’État par intérim qui lui est pourtant assigné par la Constitution. Renonciation qui lui a valu les critiques de la plupart des acteurs de la sphère politique et à attiser la méfiance des parties de l’opposition et la majorité des candidats à l’élection présidentielle envers la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) qui a attribué le rôle de chef d’État par intérim au gouvernement collégial dirigé par Christian Ntsay, le Premier ministre. La Haute Cour s’est référée à l’article 52 de la loi fondamentale au lieu de l’article 46 que les membres du collectif des onze candidats martèlent.

Soutien

Herimanana Razafimahefa réitère aussi son soutien inconditionnel à Andry Rajoelina, qui selon lui est toujours dans une relation fraternelle avec lui. « En soixante-six ans, je n’ai jamais failli à ma parole et je n’ai jamais été déloyal envers mes amis. Ce n’est pas maintenant que je vais faillir, » précise-t-il pour justifier son choix de soutenir la candidature du président sortant. « Notre relation est au beau fixe, Madagascar est en ce moment en sursis vu qu’elle n’a pas de figure paternelle pour le diriger. Andry Rajoelina est ce père dont le pays a besoin, » poursuit-il. Dans son discours, Herimanana Razafimahefa précise que le peuple attend l’élection présidentielle depuis plusieurs années et qu’il aucune autre alternative pour la préservation de la paix à tous les niveaux. Pour rappel, le président envoie une lettre au président de la HCC pour expliquer sa renonciation pour devenir le chef de l’État jusqu’à l’arrivée du nouveau président de la République après l’élection. Mais avant, Andry Rajoelina déclare que des discussions au préalable ont été faites entre lui et le président du Sénat et il a aussi évoqué la bonne qualité des relations qu’il entretient avec Herimanana Razafimahefa. À noter que le président du Sénat rappelle que la seule issue est la tenue de l’élection pour éviter une crise qui ne fera les affaires de personne. En plus, le peuple n’est plus partant pour descendre dans la rue mais veut élire dans l’apaisement son nouveau président de la République. Même s’il ne veut pas démissionner de son poste de président du Sénat, il sera obligé par la loi de le faire s’il décide de se lancer dans la propagande du candidat Andry Rajoelina.