FINANCEMENT – Un suivi pour les exploitations agricoles

Du matériel à utiliser à bon escient. Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage ainsi que celui de l’Environne­ment et du développement durable viennent de bénéficier d’un soutien technique de la part du programme Rindra de l’Union européenne. La remise des matériels roulants s’est déroulée, hier dans l’après-midi, au ministère de l’Économie et des finances à Antaninare­nina. Des véhicules tout-terrain ainsi que des deux- roues, seront distillés dans les services des départements concernés, dans le cadre d’un appui au développement de la résilience agricole de la Grande île, soutenu par les partenaires techniques et financiers, à savoir l’Union européenne, à travers le programme RINDRA. À en croire Fenohery Randrianantenaina, coordinateur général de l’Organe de coordination des actions stratégiques pour la diplomatie verte, ces véhicules seront utilisés évidemment pour le terrain, en vue d’étendre la zone de contrôle du territoire de l’État, mais aussi de développer l’échelle des exploitations agricoles souvent terrées dans des zones difficiles d’accès. « Ces véhicules aideront les techniciens et les responsables, au niveau des ministères concernés par cette remise de dons, pour faire face à ce défi auquel est confronté Madagascar qu’est la gestion d’un vaste territoire et l’efficience des exploitations réparties dans des zones parfois reculées », s’exprime-t-il. Quoi qu’il en soit, les PTF marquent leur engagement dans la lancée déjà engagée par Madagascar en termes de résilience agricole et de développement durable. Les conjonctures politiques actuelles, notamment les élections qui approchent à grands pas, ne semblent pas altérer cet engagement mutuel entre les parties prenantes.