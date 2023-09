EMPLOI DÉCENT – Un forum consacré aux personnes handicapées

Le monde du travail ne devrait plus être une difficulté pour les personnes handicapées. C’est l’objectif de ces deux jours pour la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA), hier et ce jour. Des personnes présentant divers handicaps se sont donné rendez-vous pour ce grand événement. C’est une première pour ces personnes, dans le but de faciliter leur accès à un emploi décent. Des personnes handicapées, des groupements d’entreprises et des patrons d’entreprise, vont discuter ensemble pour le bien de ces personnes. Une série de discours ont marqué cette première journée du forum, avec la sensibilisation de tout un chacun à privilégier les compétences de ces personnes. Quelques membres de l’Association des Femmes Handicapées de Madagascar ont animé la place avec une danse, pour faire connaître à tout le monde leurs compétences. Un petit sketch d’une association des personnes malentendantes a été aussi à l’ordre du jour. « Un forum comme celui-ci se fait tout le temps. Nous attendons que cela s’applique dans notre vie, surtout dans le cadre du travail », demande Nampoina Rakotoarivelo, un malvoyant et bénéficiaire de ce forum. La plupart de ces personnes travaillent indépendamment, par contre certaines veulent entrer dans des entreprises pour assurer leur avenir. « L’accès à un travail décent ne devrait plus être difficile après ce forum », veut rassurer la représentante du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. « L’idée, c’est de sensibiliser tout le monde à donner un accès libre à ces personnes dans le monde du travail. C’est aussi se réunir pendant un an, à partir de ce jour (ndlr : hier) et proposer des idées pour l’appliquer en 2024 », explique Dolicia Ratovokery, présidente du comité du pilotage du forum handicap – emploi. Un changement dans ce cadre est sûrement attendu pour l’année prochaine par les quelque 200 000 personnes vivant avec un handicap.