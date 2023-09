ÉLECTION – Rajoelina occupe le terrain

Après avoir levé le pied quelques jours, depuis sa démission de la présidence de la République, Andry Rajoelina revient au front. Il redémarre par des réunions et des conférences.

Une reprise en douceur. Depuis sa démission de la présidence de la République, le 10 septembre, Andry Rajoelina, candidat à la course à la magistrature suprême, s’est fait discret sur la scène politique. Il est réapparu publiquement depuis le début de la semaine. Comme il l’a indiqué à l’issue du tirage au sort du numéro des candidats dans le bulletin de vote, celui qui endosse la casaque numéro 3 a levé le pied et “s’est ressourcé”. Après quelques jours de vacances en famille, il est de retour sur la scène politique. De prime abord, il s’agit d’un comeback progressif. Loin des meetings et des réunions politiques, Andry Rajoelina redémarre avec des séances d’échanges sous différentes formes, avec des entrepreneurs et des jeunes. Le candidat au casque orange a marqué sa reprise par un déjeuner organisé par la Banque BNI, pour les lauréats du Trophée jeune entrepreneur (TJE), au Radisson Blu, à Ambodivona. Créé en 2003, ce rendez-vous a été organisé pour marquer le 20e anniversaire du TJE, Andry Rajoelina ayant été le premier à gagner ce prix, en 2003. L’occasion pour le président de la République démissionnaire de prendre part aux échanges et partages d’expériences entre les différents gagnants du TJE. Des échanges et des partages que le candidat numéro 3 a poursuivi, hier, avec de jeunes universitaires, de jeunes entrepreneurs, des jeunes sans emploi et des membres d’association de jeunes, à l’auditorium de l’ARENA, à Ivandry. L’image que veut renvoyer le candidat Rajoelina est celle d’une personnalité proche des jeunes et qui tend la main aux jeunes, selon les indiscrétions. Un angle d’approche qu’il a souligné dès l’entame de la conférence durant laquelle la scène, où il a tenu sa conférence debout, a été posée au milieu de la salle.

Échauffement

“Échanger sur les problèmes et trouver des solutions ensemble est l’objectif de cette rencontre. (…) Je reconnais que je n’ai pas pu tout faire durant mon quinquennat. Je reconnais qu’il y a encore beaucoup à faire. Mais je pose le challenge et je m’engage à être encore plus proche de vous, à vous soutenir encore plus, à vous appuyer encore plus”, a déclaré Andry Rajoelina. Même les raisons des grèves estudiantines, et le calvaire des étudiants résidant dans les cités universitaires, ont été discutés à bâtons rompus, hier. Le renforcement du programme FIHARIANA pour soutenir les jeunes entrepreneurs, par l’octroi de financement sans acompte, est un des points soulignés. Booster la formation professionnelle pour accompagner l’industrialisation de la Grande île, pour solutionner le problème de l’emploi, également. Tout comme la construction prochaine d’un Institut international de management et de leadership, à Ambatobe. Le projet sera financé par la fondation créée par le couple Rajoelina, selon les explications du candidat à la présidentielle. À entendre Andry Rajoelina, ce futur institut proposera des bourses “à trois mille bacheliers les plus méritants”. Le candidat à la course à la magistrature suprême enchaîne les séances de partage avec des jeunes, aujourd’hui. Il aura une autre conférence, cette fois-ci avec des jeunes issus d’associations chrétiennes et des scouts, à Ivato. Des rencontres qui servent vraisemblablement d’échauffement en vue de la campagne électorale qui démarre le 10 octobre. De prime abord, Andry Rajoelina veut se détacher des débats et de la manœuvre politique menés par le collectif des onze candidats. La validation de sa candidature est pourtant l’un des principaux points contestés par ses concurrents. Le président de la République démissionnaire semble laisser à ses partisans le rôle de répliquer à ses détracteurs dans la querelle politique actuelle. “Ne nous laissons pas distraire par nos détracteurs. Nous avons une vision. Nous avançons pour la concrétiser”, a-t-il soutenu, hier, à Ivandry.