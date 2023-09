« DU JARDIN À LA TABLE » – Les produits locaux se démarquent

L’Alliance française d’Andavamamba s’est transformée en une oasis de saveurs, d’art culinaire, de créativités en matière de jardinage et d’artisanat malgache, en accueillant le salon « Du jardin à la table » (DJT) jusqu’au 30 septembre. Cet événement exceptionnel réunit plus de cinquante exposants passionnés qui partagent leur production et leur savoir-faire, dans le but de célébrer et de promouvoir la richesse des produits locaux et l’entrepreneuriat des jeunes. « Le salon DJT est né de la fusion de deux événements annuels très appréciés, à savoir le salon du Jardin et celui de la Gastronomie. L’objectif est clair, c’est de mettre en lumière la diversité et la richesse des produits du terroir malgache tout en encourageant la transformation des matières premières. On ne plante pas seulement, mais on doit exploiter, c’est ce que l’on voit ici », souligne Monique Raharinosy, présidente du Conseil d’administration de l’AFT d’Andavamamba. Le salon propose une immersion totale dans la culture gastronomique malgache. Des stands dédiés à l’art culinaire du pays mettent en valeur le résultat des efforts des producteurs locaux. Certains exposants sont des habitués des éditions précédentes, tandis que d’autres font leurs débuts pour présenter leurs produits innovants.