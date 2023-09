CONNECTIVITÉ – Déploiement d’Orange 5G Lab à Madagascar

Frédéric Debord, directeur général d’Orange Madagascar, et Stéphanie Cavaillès, directrice Open Innovation du Groupe Orange, ont marqué, hier, le déploiement d’un Orange 5G Lab à Madagascar par l’ouverture d’un salon destiné à découvrir l’expérience 5G. Celui-ci se tient sur deux jours, les 28 et 29 septembre 2023, au Radisson Blu Tana Water­front à Ambodivona. Madagascar a commencé à se préparer au déploiement de la 5G, et en tant que partenaire privilégié de la transformation numérique de la Grande Ile, Orange s’est engagé à accompagner ses clients dans la découverte de la technologie 5G. C’est dans cet esprit qu’un salon dédié se tient les 28 et 29 septembre 2023 au Radisson Blu Tana Waterfront à Ambodivona, afin de présenter aux entreprises et acteurs numériques les nouveaux dispositifs en matière d’innovation et d’en saisir les opportunités pour le développement de leurs activités. Près de 14 partenaires d’Orange Madagascar sont présents lors de ce salon afin de faire découvrir leurs différents dispositifs à travers des animations. Plusieurs opportunités sont à saisir afin de tester les produits et services. Il s’agira d’une véritable plongée immersive dans le monde de l’innovation et du futur. Ce salon marque le lancement à Madagascar d’un espace Orange 5G Lab, qui est implanté dans les locaux d’Orange Digital Center Madagascar à Ankoron­drano.

Le programme Orange 5G Lab Madagascar a pour objectif d’accompagner les acteurs du numérique et économiques à mieux appréhender les opportunités, la valeur et l’utilité de la 5G. Dans cet espace, ils pourront y tester leurs solutions et services actuels, réfléchir à de nouveaux usages tout en bénéficiant d’un écosystème pour co-innover et faire évoluer dès aujourd’hui leurs modèles d’affaires et leurs processus. Orange 5G Lab Madagas­car bénéficiera de l’expérience et des opportunités créées par l’écosystème Orange 5G Lab. Il est le 19e à être inauguré et le 3e en Afrique. Il complète un dispositif présent également en Europe et au Moyen-Orient. Orange y compte déjà plus de 3 350 entreprises et collectivités passées par un Orange 5G Lab, dont 240 ont pu mettre en œuvre une expérimentation autour de leurs propres cas d’usage. L’ouverture de l’Orange 5 G Lab Madagascar est aussi la preuve de l’engagement d’Orange dans la capacité d’innovation du tissu économique et industriel local malgache. Ce lieu d’expérimentation et de découverte est en effet dédié à la co-innovation pour imaginer les usages 5G de demain.