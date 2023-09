BASKETBALL- AFRICA YOUTH CAMP – Des nouvelles expériences acquises à Kigali

L’Africa Youth Camp de Kigali, au Rwanda, réservé aux coaches et jeunes joueuses, a pris fin hier, 28 septembre. Madagascar a été représenté par trois mem-bres d’une délégation con-duite par Christiane Jaofera Minaoharisoa, coach du Club BCF d’Atsimo-Atsinanana. Elle a emmené avec elle deux jeunes joueuses de basketball, en l’occurrence Theodora Voahangy Estelle Rakotoma­nana du club Ascut d’Atsina­nana et de Mbola Sahaza Rasolofonjanahary, issue du club ASA d’Analamanga. Grâce à cette formation, la jeune coach Christiane a vécu sa première expérience internationale, et les deux jeunes basketteuses leur première sortie internationale, loin de leur pays. Elles ont été accompagnées par le président de la Fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaroson, en tant que membre de FIBA Afrique. Toutes sont satisfaites de cette expérience. « C’était une belle opportunité pour moi et mes deux joueuses d’avoir vécu ce bon moment. Cela nous donne aussi une occasion de partager ce que nous avons appris aux autres afin qu’elles s’améliorent. C’est aussi un moment de voir le niveau africain. Ce qui m’a marqué le plus, c’est l’exigence des experts avec les détails. Cela m’a beaucoup aidé en tant que coach et je vais utiliser mes expériences durant ma carrière », confie Christiane Jaofera Minaohari­soa. Quant aux deux jeunes joueuses malgaches, elles se disent très satisfaites de leur première expérience internationale. « Nous sommes bien accueillies ici au Rwanda. C’est une belle expérience inoubliable. J’ai acquis une belle formation de basketball et j’ai hâte de l’appliquer au sein de mon équipe », confie Theodora Voahangy Estelle Rakoto­manana