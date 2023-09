BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA – Un symposium international autour de l’innovation financière

La Banky foiben’i Madagasikara (BFM) a lancé un symposium international de deux jours au Carlton Anosy, hier. Réunissant des acteurs majeurs de la politique monétaire tels que des gouverneurs et vice-gouverneurs des banques centrales des pays partenaires et amis de Madagascar, et d’autres représentants du secteur privé, de la société civile, des partenaires techniques et financiers ainsi que des banques primaires, il porte sur deux thématiques centrales d’actualité. Il s’agit, pour le premier, du changement climatique, en tant que préoccupation mondiale et nationale. Des présentations, discussions, débats et échanges d’idées sont organisés pour trouver des solutions en profondeur et pour renforcer la résilience à travers la collaboration entre les participants. Pour l’autre, il s’agit de l’innovation financière, qui intervient en tant que solution dans un monde en constante évolution. Pendant les deux jours, les participants seront engagés dans diverses activités ayant pour principaux objectifs de présenter les initiatives actuellement en cours au sein des banques centrales et des institutions financières ; d’approfondir la compréhension des répercussions du changement climatique sur les missions fondamentales des banques centrales, notamment en ce qui concerne l’inflation et la stabilité économique et financière ; et de mettre en lumière le rôle crucial du secteur financier. Bien sûr, ce sera une occasion de diffusion de connaissances, de discussion autour de nouvelles idées, et d’interactions.