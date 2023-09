ASSASSINAT DE « TSOA VHF » – Le juge rejette la demande de trois accusés

Le procès de neuf accusés du meurtre avec préméditation d’Andriatiana Rabemanantsoa ou Tsoa VHF, a été reporté à la prochaine session de la Cour criminelle ordinaire.

Une audience attendue depuis 8 heures du matin n’a commencé qu’à 14h50, hier, à la salle 5 du Palais de Justice, à Anosy. Il a pris fin à 15h47 lorsque le juge a annoncé un renvoi à la prochaine session de la Cour criminelle ordinaire. Trois demandes de liberté provisoire ont été non concluantes. Le dossier concerne l’assassinat du chanteur défunt du groupe VHF, Andriatiana Rabemanantsoa. Les accusés font tous partie de son entourage. Ils sont neuf, à savoir Elia Manamiary, Maminirina Hasina Pascal Rambola, Onjaniaina Antoine Rafalinantenaina, Pascal Randrianaivo, Nomenjana­hary Randiantsilavina, Honorine Rasoloarisoa ou Valeria, Njarasoa Christinah Ramiarinandrasana, Angelinah Rahanitriniaina et Onisoa Nirina Ralamboarimanana. Les trois dernières étaient absentes à la barre. Certainement, aucune convocation ne leur est parvenue. Pareil pour d’autres témoins: ils ont manqué à l’appel. Le juge a fait sortir les quelques témoins présents dans la salle. Il s’apprêtait à donner le coup d’envoi aux débats contradictoires quand l’avocat de la partie civile est intervenu. Il a expliqué que son client, lui aussi, n’a jamais reçu une convocation. « Nous avons juste appris de bouche à oreille que le procès va se tenir aujourd’hui et nous sommes ici… Il s’est passé un crime abominable. Pourtant, les témoins qui auraient dû permettre de manifester la vérité, n’ont même pas reçu une convocation », souligne-t-il. Il a demandé un report pour que tout cela soit d’abord régularisé.

Ajournement

Avant que le président d’audience et ses assesseurs ne statuent sur l’ajournement, les défenses de Valeria, de Rambola et d’Antoine ont chacun profité du temps de parole pour demander une liberté provisoire pour eux. Pour Valeria, l’homme en toge qui plaide en sa faveur évoque une raison humaine pour appuyer sa requête. « Elle a quatre enfants qui sont encore petits. Elle ne va pas s’enfuir, son adresse est claire », soutient-il. Les accusés détenus ont dû retourner en prison jusqu’au prochain jugement. Dans tous les cas, les détails du déroulement du crime ont été entendus pendant que les dépositions ont été lues à haute voix par la greffière. Le meurtre maquillé en accident de la route a été constaté le 8 novembre 2022 sous le pont d’Ambohi­manarivo, à Talata Volonondry. La victime vivait à Nanisana. Un de ses présumés assassins était son chauffeur. L’enquête sommaire et celle de fond ont permis de savoir que Valeria serait la commanditaire du forfait. Pour sa supposée jalousie, elle aurait fait tuer l’artiste avec qui elle serait étroitement liée, travaillait et chantait. Les autres femmes étaient des anciennes épouses de Tsoa. L’une d’entre elles était sa femme légitime.