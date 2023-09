ALLÈGEMENT D’EMBOUTEILLAGE – Le processus de construction du fly-over continue

Une lueur d’espoir pour les habitants d’Anosizato et d’Itaosy, ou plus particulièrement les habitants de la partie ouest d’Antananarivo. Les travaux de construction du fly-over, l’ échangeur, n’ont pas encore cessé. Le conseil des ministres de ce mercredi a présenté la relance de cette construction. Le gouvernement collégial a donné son feu vert pour la signature de l’accord de financement du projet de construction du fly-over Andohatapenaka Maki, d’un montant de 31 millions de dollars, avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA). La réunion annuelle des gouverneurs des groupes au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiendra les 9 au 15 octobre 2023, à Marrakech, au Maroc. Un événement dans l’événement, la signature de l’accord de financement se fera également lors de cette réunion. Cette somme sera dans le cadre de la construction du fly-over reliant la route de la francophonie et le boulevard de l’Europe au rond point Maki, le pont sur le fleuve Ikopa et le tronçon routier Voie rapide ouest Antananarivo (VROT). Les demandes sur la finalisation de ce grand projet se font en abondance. « A part ces dernières nouvelles sur le financement, le processus de la construction est en ce moment sur le lancement d’un appel d’offres international pour les entreprises désirant réaliser les travaux d’aménagement de ce fly-over », explique une source fiable auprès du ministère des Travaux publics. Les travaux à réaliser concernent les ponts, les rampes, les bretelles ainsi que les voies d’accès aux routes nationales au croisement de la RN1 et la RN58A à Anosizato. Cet appel d’offres international a été lancé le 8 septembre dernier et prendra fin le 27 octobre prochain. La suite de tous les processus sera connue après la signature de ce financement ainsi que le traitement de tous les documents de toutes les entreprises soumissionnaires.

Les travaux en attente

Les travaux de construction de l’échangeur d’Anosizato sont subdivisés en plusieurs activités, à savoir : la construction d’un fly-over, la construction de 4 rampes d’échangeur, la construction de 4 bretelles, la construction d’un nouveau pont sur le fleuve lkopa en parallèle au pont existant, l’aménagement de la RN1 en 2×2 de 1.8 km et la RN58A en 2 voies sur une longueur totale de 8.5 km, et les aménagements annexes. Ces travaux sont des activités très attendues par les usagers de cet axe ainsi que les populations d’Antananarivo pour alléger les embouteillages. Les procédures d’expropriation se feront aussi en parallèle avec cet appel d’offres international. Le début des grands travaux est prévu dans quelques mois après la fin de l’appel d’offres, et ce, pour une durée de 24 mois. Les résultats, très attendus par les utilisateurs, sont la fluidité de la circulation des véhicules et également des piétons au niveau du rond-point d’Anosizato, trafic qui connaît des encombrements de plus en plus graves au fil des temps. On attend aussi d’avoir une continuité de la circulation entre la ville d’Antananarivo et les quartiers d’Ampitatafika, Fenoarivo et Itaosy. Des quartiers très populeux et économiquement actifs en périphérie ouest d’Antananarivo. Un paysage routier, urbain d’Antananarivo, modernisé avec des constructions au goût du jour. Il y a aussi la multiplication et l’amélioration des traversées de la rivière Ikopa qui constitue une barrière pour les piétons et les véhicules et qui est encore actuellement franchie en quelques passages par des pirogues à rames.