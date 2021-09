Réformes structurelles – Neuf chantiers ouverts pour les finances publiques

Dès son retour de mission, la ministre de l’Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a rencontré le nouveau Chef de Mission du FMI pour Madagascar, Frédérique Lambert. Il remplace Charalambos Tsangarides.

Suite aux directives et promesses du président de la République, Andry Rajoelina : « Pour la modernisation des finances publiques », l’équipe du ministère de l’Economie et des Finances conduite par la ministre est déjà à pied d’œuvre avec l’équipe du Fonds monétaire international, FMI.

Pour ce faire, neuf objectifs spécifiques sont à étudier. A savoir, moderniser le socle de base de la gestion des finances publiques afin de le mettre en cohérence avec les nouvelles exigences de cette gestion. De ce fait, il faudra une actualisation du cadre juridique mais également moderniser le cadre institutionnel dans lequel s’insère ce socle. Assurer une meilleure intégration des entités autonomes et des collectivités territoriales décentralisées à l’action publique. Ici, on prévoit une supervision stratégique des établissements et entreprises publics. Optimiser les recettes de l’Etat et des collectivités locales en favorisant l’accroissement des recettes intérieures fiscales. Rendre efficace, rigoureuse et transparente la budgétisation des politiques publiques en renforçant les procédures budgétaires annuelles. Mieux connaître et mieux gérer les actifs et les passifs. Il faudra un déploiement d’une stratégie régulièrement actualisée de gestion de la dette et des passifs conditionnels hors Partenariat public-privé, PPP, recenser et gérer efficacement les actifs et les investissements. Améliorer l’exécution du budget.

Contrôles a posteriori

Entre autres, rationaliser la chaîne de la dépense y compris la solde, déploiement et professionnalisation de l’audit interne, développer la gestion de la trésorerie. Améliorer les comptabilités budgétaires et générale, le reporting et les statistiques. Il faudra de ce fait améliorer la production et la diffusion de la qualité des statistiques des finances publiques. Renforcer les contrôles à posteriori et les contrôles parlementaires de l’action du gouvernement et la contribution de la GFP à la lutte contre la corruption. Dans cette tangente, renforcer les organes d’audit et d’inspection interne autour d’objectifs de contrôle quantifiés et de méthodes efficaces selon les normes applicables, renforcer la contribution de la gestion des finances publiques à la lutte contre la fraude. Et enfin piloter efficacement ces réformes.

Un comité interministériel regroupant tous les ministères et mené par la Primature décide de ces réformes. Le ministère de l’Économie et des Finances quant à lui, se charge de la réalisation. Ces retouches à faire visent la mobilisation des recettes publiques. Un des soucis du FMI.