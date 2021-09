Laza Andrianirina – «L’emprisonnement n’est pas une solution »

« Aucun secteur n’est à l ‘abri de la corruption à Madagascar à l’heure actuelle. Et il semble que nous ayons l’impression de ne pas travailler. Au contraire, nous sommes débordés car la corruption existe partout. Il y a une hémorragie. Certains avancent que lorsque l’on procède à l’emprisonnement, la corruption diminue. Mais l’emprisonnement n’est pas nécessairement une solution. Il faut plutôt rechercher une coopération avec les déclencheurs. Quand on se trouve confronter à une hémorragie, il faut la juguler à tout prix par la cartographie de risques. Si l’on veut obtenir des résultats rapides et efficaces, on doit arrêter immédiatement le saignement. C’est dans cette optique que nous coopérons avec le Pôle anti-corruption et aussi avec les médias. Les brèches doivent être colmatées car le fléau se répand dans tout le pays tant au niveau des plus hautes instances que jusqu’au plus bas niveau en passant par le niveau moyen. Bref, tout le monde est atteint. Si nous pensons que les sanctions sont la seule solution à ce mal, il faut avant tout obstruer les brèches. Les lois et leurs décrets d’application accusent un retard notamment concernant l’Agence de recouvrement des avoirs illicites ou ARAI. Le décret sur la Déclaration de patrimoine devrait être déjà aussi élaboré et appliqué. Nous appelons les responsables, à tous les niveaux, à les exécuter », indiqué le directeur général du Bianco, Laza Andrianirina.