Entrepreneuriat social – L’association Tsiky au chevet d’enfants défavorisés

En collaboration avec l’association Tsiky, des jeunes de l’Institut National des Sciences comptables et d’Administration d’entreprises (INSCAE) ont initié une formation en Informatique et Bureautique en faveur d’enfants désavantagés. Une action dont la source principale est la conscience de ces jeunes de leur devoir et responsabilité en tant qu’acteurs du développement du pays Madagascar. Un fait indéniable, le potentiel local tant matériel qu’intellectuel reste dans la barre de la sous-exploitation. La jouissance des ressources malgaches dépend essentiellement de la capacité de chaque agent économique à agir en parallèle à la mondialisation. En ce sens, l’apprentissage de l’évolution technologique doit être une priorité pour chaque Nation.

Les enfants baptisés « lumières de demain » sont ainsi les premiers assujettis à ce plan d’action afin de bercer l’idée d’un futur développement durable du pays. A cet effet, le programme de l’association Aro vise à offrir aux enfants défavorisés la familiarité avec les outils technologiques devenus incontournables à la vie actuelle. Les bénéficiaires de la première édition de la formation, cinquante élèves issus de « Akany Mahasoa Ambatonakanga», recevront une attestation à la fin de leur formation.

« Se lever le matin pour faire face à un nouveau challenge : Qu’est-ce que nous pouvons faire pour notre pays ? Comment pouvons-nous aider notre communauté ? Comment pouvons-nous nous aider nous-mêmes pour accomplir ce que nous devons faire? » Un acquis de ces jeunes étudiants qui les a motivés à organiser cette formation.