Concert – Iraimbilanja et Apost se retrouvent

Une rencontre au sommet, de deux grands mastodontes de la musique rock malgache, s’annonce électrisante ce week-end.

SOIRÉE rock’n’roll et métal qui rassemble deux des meilleures icônes du rock malgache, pour ce 2 octobre à 18h au Le Pavé Antaninarenina. Iraimbilanja et Apost préparent un moment d’effervescence à travers un concert. La bande à Abasse et la fratrie de Batata avec Original Events à l’organisation, à qui l’on doit deux des plus grands événements avec Olombelo Ricky et Tovo J’hay très récemment, mettront à l’honneur « Metaly Avorazana ».

Les deux sont des porte étendards du rock propre aux années 80. Un véritable moment de liesse en perspective.

Au fil des décennies, Iraimbilanja fédère particulièrement en ayant imposé son fameux « Vakorock », autrement dit le rock du terroir. Un genre singulier qui propose un savant mélange du rock des Rolling Stones ou ZZ Top avec les rythmiques de la Grande île.

« Fraternel »

Plus tonitruant, mais tout aussi harmonieux, Apost propose du métal aux sonorités du pays. Se rapprochant plus des Guns N’Roses ou d’ Aerosmith pour les inconditionnels du genre, les apôtres du rock malgache brillent par un charisme unique dans le milieu. Différents mais complémentaires par leur passion à raviver la flamme du rock malgache, Apost et Iraimbilanja promettent un concert exceptionnel ce weekend. Ils revisiteront leur répertoire respectif. Et quelques surprises seront au rendez-vous, ils raviront le public avec quelques duos. Le tout en arborant cet esprit de fraternité.