QMM – Visite inopinée du ministère de l’environnement

Dans sa tournée dans le sud de l’île, la délégation du ministère de l’Environne­ment et du développement durable est descendue à Mandena, le site principal d’extraction d’ilménite de la compagnie minière QMM à Taolagnaro. « Des efforts ont été engagés par la compagnie par rapport à la situation d’il y a dix ans. Le personnel est constitué à 98% de citoyens malgaches, des infrastructures ont été réalisées pour l’amélioration de la fourniture en électricité, en approvisionnement en eau et des rues et ruelles » fait remarquer la ministre Baomiavotse Vahi­nala Raharinirina. Il a été relaté que l’équipe du département de l’Environ­nement a contribué à la restauration environnementale en utilisant six espèces de plantes sur le site d’extraction.

En revanche, la compagnie a été priée de respecter au mieux le cahier de charges social comme la dégradation soulignée aux alentours du seuil déversoir de Lanirano. Par ailleurs, des dispositions durables sur le périmètre autorisé pour les exploitants forestiers travaillant dans les activités de l’artisanat et du bâtiment ont été demandées à être revues par QMM et les autres parties prenantes.