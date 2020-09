Hakim Abdallah – « Le Swift, un club ambitieux »

Le Swift Hesperange est au centre des actualités de ces derniers jours. Hakim Abdallah, nouvel attaquant des Barea, nous parle de ce club évoluant en D1 luxembourgeoise.

QUI de mieux qu’Hakim Abdallah pour parler du Swift Hespergange, le futur adversaire de la sélection malgache en match amical. Rencontre prévue durant la fenêtre internationale du mois d’octobre.

Le Swift vient d’être promu en D1 luxembourgeoise. Le nouvel attaquant des Barea a dernièrement abordé ce statut particulier du club, dans une interview accordée à un média du pays: « Je savais que le club venait de monter. Mais en arrivant, j’ai compris où j’étais quand j’ai vu les infastructures. Certains clubs de Ligue 2 française ne sont pas aussi bien équipés. On m’a présenté le Swift comme un club ambitieux et ça s’est confirmé. Il y a des joueurs de qualité et des personnes qui travaillent dur. Je suis content de faire partie de ce projet. »

Hakim Abdallah y a posé ses valises au mois d’août. Et il a également évoqué l’accueil chaleureux dont il a bénéficié : « L’ensemble du groupe m’a très vite adopté. Je les remercie. Je suis arrivé au premier match dans les meilleures dispositions, c’est peut-être pour que j’ai marqué (ndlr : contre le Rosport) ».

« Ma mère est malgache »

Au mois d’octobre, Hakim Abdallah honorera sa première sélection avec Madagascar. Et il affrontera donc ses coéquipiers à titre de sparring-partner.

L’avant-centre a expliqué son choix de jouer pour la Grande île : « Ma mère et malgache et mon père comorien. J’ai été contacté par une personne de la Fédération et le coach m’a appelé pour me parler du projet. J’ai répondu favorablement ». Il n’a pas manqué de complimenter la sélection, quand il est questionné à ce propos : « C’est un groupe de qualité qui l’a montré lors de la dernière CAN ».

En attendant cette première cape, Hakim Abdallah brille en BGL Ligue. Depuis le coup d’envoi de la saison, il affiche un excellent bilan de cinq buts en six journées. Quant au Switf, il occupe la septième position au classement général actuellement.