Financement – Des millions d’euros pour les infrastructures

Entrant dans le cadre du onzième Fonds européen de développement (FED), le développement s’appuyant sur les infrastructures vient de bénéficier d’un financement de deux cent quatre millions d’euros. Selon les responsables du projet, Madagascar et l’Union européenne ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans la mise en œuvre de ce programme. Ainsi, près d’une dizaine de projets pourront jouir de cette somme, comme le projet de modernisation de réseaux routiers concernant la réhabilitation de la RN6 et la RN13, le projet intégré d’assainissement de la ville d’Antananarivo (PIAA), ou encore le projet de désenclavement et d’assainissement des quartiers prioritaires de l’agglomération d’Antananarivo ou projet Lalankely.

« Ce programme a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens par l’amélioration des connexions routières. Trois secteurs sont donc concernés, le secteur routier et le transport, le secteur de l’énergie, l’eau et assainissement », indique Fanilo Herizo Andriamalala, du Bureau d’appui à la coopération extérieure (BACE).