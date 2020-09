Examen BEPC – REAL-INDEFI au chevet de l’Akany Avoko

Les adolescentes de l’Akany Avoko Faravohitra, candidates à l’examen du BEPC, ont passé sereinement les épreuves. L’association Rights and Éducation for all young Ladies-Investir dans les Droits et Education des Filles (REAL-INDEFi) a remis des fournitures scolaires à ces jeunes filles du centre de rééducation et de réinsertion sociale, le lundi 21 septembre, au début des épreuves. Durant l’examen qui a duré quatre jours, l’association a pris en charge leur alimentation. Ces adolescentes ont composé elles-mêmes le programme des menus, y compris leurs goûters.

Cette association a déjà fait une donation de fournitures scolaires, de savons, de masques, et de biscuits, pour les écoliers de l’école primaire publique (EPP) à Ankadivato, qui ont été candidats au CEPE, au mois de juin. Le projet de construction d’un centre de ressources, de l’association REAL-INDEFI est, également, en cours de réalisation.