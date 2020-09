Condamnation – Ludovic Raveloson écope de trois ans ferme

L’ ancien député de Mahabo, Ludovic Raveloson ou Leva, a comparu à la barre du tribunal de première instance (TPI) de Morondava, hier. À la lumière du verdict, il est condamné à trois ans de prison ferme, dont un an pour les coups et blessures volontaires à l’encontre d’ une collectrice de produits locaux et deux ans pour monopole. La partie plaignante, écrouée à la suite d’une contreplainte, a quand même pu assister à cette audience.

Le TPI avait déjà mis sous les verrous Leva qui avait ensuite bénéficié d’une remise en liberté auprès de la Cour d’appel de Toliara. Depuis, il se trouvait sous le feu des projecteurs et un avis de recherche avait rapidement été lancé à son encontre lorsque le système judiciaire avait été cloué au pilori. Resté introuvable pendant sept mois. Il s’est finalement fait remarquer et arrêter à Antananarivo, en plein centre-ville, à Analakely, le mercredi 16 septembre. Il a été pris en filature par les hommes de la gendarmerie.

Ramené à Morondava dès le lendemain de son arrestation, il a été mis en examen au sein du groupement d’appui à la police judiciaire avant d’être placé sous mandat de dépôt la semaine passée.