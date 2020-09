Athlétisme – Formation : Les entraîneurs de l’axe sud se recyclent

Remise à niveau avant la reprise. La Fédération malga­che d’athlétisme (FMA) se focalise durant cette période de crise sanitaire sur la formation des techniciens. Après les cinq formations en ligne depuis le mois de juin, l’équi­pe technique de la Fédération dirigée par le directeur technique national, Tsiry Manan­tena Rakotomalala,­organise cette semaine une formation de remise à niveau pour les entraîneurs de l’axe sud de l’île, à Toliara.

«Profitant de la disponibilité des techniciens, nous procédons à la formation décentralisée en attendant justement la rentrée scolaire », a confié la présidente de la Fédération, Norolalao Andria­mahazo. Ce séminaire de remise à niveau appelé « clinic coach » s’étalera du 28 septembre au 2 octobre à la salle de réunion de la direction de la Jeunesse et des sports de la région Atsimo Andrefana.

Vingt sept entraîneurs issus de sept ligues de cet axe sud , Vakinankaratra, Amoron’Imania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Vatovavy fitovinany, Anosy et Atsimo andrefana, participent à la formation. En cours théoriques et pratiques, différents thèmes seront abordés pendant ces cinq jours, «la physionomie, la musculation, le travail de groupe, la programmation et la périodisation de l’entraînement ».

Série de formations

Depuis le mois de juin, les techniciens de la fédération ont pu suivre cinq autres formations en ligne via zoom, durant le confinement. L’ancienne cham­pionne en course de vitesse, Stéphanie Harilalaina a suivi des cours pour entraineur niveau 2, six coaches féminines de ligues différentes ont de leur côté, pu bénéficier des cours sur le leadership.

D’autres ont suivi à distance des formations sur le dopage en athlétisme, Danny Christopher a pour sa part assisté à la formation d’entraineur des jeunes et quatre autres techniciens ont suivi une formation sur l’organisation administrative de compétition. La fédération envisage d’organiser des compétitions sous forme de Meeting en guise de clôture de saison. La tenue de ces compétitions dépend toutefois de l’évolution de la situation sanitaire liée à la covid-19.

Avant de redémarrer les compétitions, la direction technique va poursuivre prochainement les formations dans d’autres régions comme Bongolava, Itasy, Anala­manga, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Diana et Boeny.