Assassinat de Danil Radjan – Un Français sous contrôle judiciaire

Un Français a été placé sous contrôle judiciaire et trois Malgaches mis en prison à Tsiafahy, hier. Ils sont prévenus pour le meurtre d’Amerali Danil Alibay Radjan.

Le ressortissant étranger est un ancien légionnaire français, patron d’une société de gardiennage locale. Ce sont ses agents de sécurité qui ont été présentés avec lui au ministère public, à Anosy, hier.

Les investigations menées par les enquêteurs de la brigade criminelle de troisième section (BC3) ont porté ses fruits une semaine après le crime atroce. Selon les informations communiquées par la police nationale, une vague d’arrestations a été réalisée le vendredi 25 septembre.

Le premier suspect qui s’est fait cueillir à Ambohijatovo avait directement participé au meurtre. Dans la même journée, ses deux présumés complices ont été pris dans les mailles du filet du côté d’Anosibe et le dernier à Ambatonakanga.

Pas plus de détail n’a filtré au cours des enquêtes de la police judiciaire. De son côté, la famille du défunt a déjà affirmé être prête à aller jusqu’au bout et à collaborer avec les forces de l’ordre pour dénouer cette affaire. Elle aurait également décidé de sortir du silence et de rencontrer la presse, ce qui est chose rare pour des gens appartenant à la communauté indienne, parfois cible d’actes criminels comme les enlèvements contre rançon et meurtre.