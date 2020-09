Antsiranana – Le CNAM ouvre ses portes dans le Nord

Dans un contexte où l’éducation est primordiale pour le développement futur de la jeunesse, le CNAM ne cesse de s’étendre.

Le CNAM ou Conservatoire National des Arts et Métiers est aujourd’hui présent dans la capitale du Nord. C’est une bonne nouvelle pour les apprenants Antsiranais qui ne peuvent plus continuer leurs études à l’université dû à différents facteurs, mais ils voudraient suivre un cursus normal par le biais du développement des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation.

Situé dans le bâtiment ex- Coordination Diocésaine de Développement sur la Place de l’indépendance, le CNAM est prêt à accueillir les étudiants et même professionnels voulant poursuivre et accéder aux formations proposées par le CNAM Madagascar. Les formations sont accessibles en ligne, et sont sanctionnées par un diplôme d’Etat Français délivré par le CNAM Paris. Les étudiants ne sont pas forcément titulaires d’un diplôme de baccalauréat et peuvent suivre leurs études n’importe où. Désormais, tout en restant dans la région et en suivant des formations à distance, il est possible d’obtenir des diplômes français d’études supérieures.

Selon les explications de Niry Rakotonindrainy, le CNAM est un établissement qui offre des formations professionnelles sanctionnées par des diplômes reconnus par le ministère français en charge de l’éducation. Il est également une des plus grandes universités françaises à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Portes ouvertes

Dans le cadre de l’implantation dudit conservatoire dans la ville d’Antsiranana, des portes ouvertes de présentation se sont tenues la semaine dernière dans les bureaux de l’établissement. Les recueils d’informations, les programmes de formations sont déjà disponibles sur place. Les inscriptions pour l’année universitaire 2020-2021 sont ouvertes et plusieurs filières sont proposées. Citons entre autres la gestion, les ressources humaines, le commerce, la comptabilité, l’informatique, le bâtiment et travaux publics etc.

« Le CNAM poursuit son programme de déploiement au cœur des territoires, il a choisi de s’installer à Antsiranana pour offrir une formation suivant les normes européennes, qui s’adresse à présent à tous les intéressés de l’enseignement supérieur dans la région afin d’accroître le niveau intellectuel des Antsiranais et de les encourager à améliorer davantage leurs professions respectives » a expliqué Dominique Rakoto , responsable de l’antenne dans la région. Tout en souhaitant l’adhésion des jeunes locaux à ce projet d’études qui assure leur avenir.