TOLIARA – Un chèque pour une construction à Mahavatse

Le chèque remis par le président de la République, Andry Rajoelina, au maire de la commune urbaine de Toliara, lors de son passage pour diverses inaugurations dans la région Atsimo Andrefana les 17 et 18 août derniers, a été indiqué comme étant une subvention destinée à la collectivité. 110 millions d’ariary de subvention ont été remis officiellement, lors d’une cérémonie au gymnase couvert de Toliara, aux mains du maire Vita Dédé Sidson. D’après les explications obtenues auprès de la commune urbaine de Toliara, le chèque provenant en fait du programme Pôle intégré de croissance (PIC) servira à payer l’entreprise qui a avancé les frais de travaux relatifs à la construction du nouveau stationnement aux pirogues à Mahavatse. Le PIC a programmé ces travaux dans un objectif d’embellissement de la ville, car l’endroit est desservi par une cinquantaine de pirogues par jour, naviguant notamment vers le littoral sud de la région Atsimo Andrefana alors qu’il n’était pas ordonné. L’ancien stationnement était malpropre vu l’inexistence d’infrastructures sanitaires dans les parages. Les passagers attendant les départs aux premières lueurs du jour devaient dormir à ras le sol. Le nouveau stationnement comprend un bâtiment servant d’abri pour les passagers ainsi que d’un magasin de stockage pour les marchandises, des paillotes, des bancs publics et des infrastructures sanitaires. Les travaux ont déjà été achevés en août 2022. Malheureusement, le nouveau stationnement n’est pas utilisé par les passagers à 100 %, les détritus reviennent et les blocs de latrines suspendus depuis un moment.