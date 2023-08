TENNIS – Mialy Ranaivo au bout d’un suspense

Après trois journée de compétition comptant pour les JIOI 2023, qui se jouent actuellement à Madagascar, les raquettes malgaches ont vécu des fortunes diverses dans la journée d’hier. En quarts de finale du simple hommes, sur les trois raquettes malgaches, deux d’entre elles ont reçu le ticket pour aller en dernier carré. Il s’agit de Lucas Andriamasi­lalao qui a surclassé le Réuni­onnais Gioivanni Roméo par deux sets à zéro, 6/1 6/4. Toky Ranaivo, très dominateur du premier set mais en difficulté au second, a réussi à atteindre les demi-finales en battant le mahorais Abdul Ali en deux manches, 6/2 7/6. Fenosoa Andrianatenaina, très crispé durant sa confrontation contre le Mauricien Christopher Brian Fok Kow, s’est incliné par deux sets à zéro, 1/6 4/6. Chez les filles, Mitia Voavy Andraina est qualifiée en demi-finales, en écartant sur sa route la Mauricienne Tippi Calixa Dalle-Grave en deux manches, 6/0 6/2. Mialy Ranaivo a dû batailler fort avant d’atteindre le dernier carré. Elle a battu la Réunion­naise Emmanuelle Girard en trois sets, 4/6 7/6 76. En double, le duel malgacho-malgache, un match entre malgache, est très attendu. Le double formé par Toky Ranaivo/Lucas Andria­masilalao va affronter la paire formée par Fenosoa Andria­nantenaina/Romeo Rakoto­malala. En double dames, une médaille d’or et une médaille d’argent tomberont dans les escarcelles malgaches car le double formé par Mialy Ranaivo et Mitia Voavy Andraina va affronter ce jour la paire composée de Harena Voaviandraina et Narindra Ranaivo.