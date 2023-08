TENNIS DE TABLE – DOUBLE MIXTE – Nativel et Harena s’offrent la médaille d’argent

Madagascar échoue à la dernière marche. Brice François Nativel Jonathan et Harena Kristianina Dimbiarilanitra se sont inclinés, hier soir, en finale du double mixte à la grande salle de la zone Forello Tanjombato. L’équipe malgache n’a pas fait le poids face à la formation maldivienne constituée de Moosa Munsif Ahmed et Aisath Nazim en duel final. Nativel et Harena ont défait en demi-finale une autre formation maldivienne par 3 à 2. En quarts de finale, Madagascar a écarté Maurice après avoir éliminé en huitième de finale une équipe des Maldives. Après la médaille d’or ravie par l’équipe masculine ce week-end, Madagascar a donc rajouté une médaille d’argent de plus en double mixte. La quatrième journée de compétition de tennis de table de ce mardi sera dédiée aux épreuves double hommes et dames toujours à Tanjombato. Après le break de ce mercredi, les épreuves individuelles auront lieu le 31 août et le 1er septembre.