TAXI-MOTO MAHAJANGA – Nouvel autocollant digitalisé en vigueur

Deux mille Transports taxis-moto (TMT) ou bajaj circulent clandestinement dans la ville de Mahajanga contre mille cinq cents tricycles en situation légale. Les responsables du service du transport urbain ne cessent de chercher des solutions pour chasser ces clandestins. Les bus ou transports publics sont également inclus dans cette situation. Les autocollants sont ainsi obligatoires pour les tricycles et les bus en situation régulière. La digitalisation est déjà effective au niveau du transport urbain depuis quelques années. Les nouveaux autocollants sont disponibles depuis la semaine dernière ainsi que les nouvelles licences. « Ceux en possession d’autorisation provisoire doivent prendre les nouveaux autocollants. Ils sont valables pour cette année 2023. Tandis que les transporteurs qui n’ont pas encore intégré la situation légale sont invités à se régulariser et intégrer le secteur formel », a souligné le directeur du transport urbain au sein de la commune urbaine de Mahajanga. La patente, la licence ainsi que la visite technique, les assurances, la carte grise et les autocollants sont obligatoires pour les TMT. La pose des autocollants est une collaboration entre le Bianco de Mahajanga et la commune, et entre dans le cadre de la lutte contre la corruption. Les bajajs clandestins ne possèdent pas d’autocollants, pourtant ils contribuent à assurer la sécurité des passagers en cas d’oubli ou de perte d’objets dans ces tricycles. Il suffit de retenir le numéro avant de descendre puis de taper sur l’application TMT, sur le réseau social Facebook, le numéro et tous les renseignements sur le bajaj seront publiés.