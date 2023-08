SOLUTION AU DÉLESTAGE – Deux projets pour intensifier la production d’électricité

Une amélioration de la production d’électricité par le biais de deux projets. Lancés officiellement hier à Ambohitrabiby par le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, ces deux projets que sont « Lead 400 activités » et le Projet relance nationale (PNR) sont axés sur l’intensification de la production d’électricité pour toute l’Île. Trente-quatre mille poteaux électriques seront prévus pour être répartis à travers les vingt-quatre régions de Madagascar pour ces deux grands projets. « Près de deux millions de personnes devraient en bénéficier, ce qui augmentera le taux de consommation d’électricité par la population malgache à 10 %. Un financement d’une valeur de 275 milliards d’ ariary de la Banque Mondiale est utilisé pour ces deux grands projets », rapporte le ministre, hier à Ambohitrabiby. Dans le cadre de l’augmentation de la production d’électricité, la société malgache de la production d’électricité et d’eau (Jirama) annonce aussi des solutions palpables au délestage. Le ministre rapporte qu’un câble à hauteur de 1 600 mètres de distribution de faible et moyenne tension sera distribué. En outre, l’installation de six cent cinquante transformateurs électriques fait partie du projet d’amélioration de la production d’électricité. Tout cela s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des services de la Jirama envers les clients, c’est pourquoi nous essayons d’achever le projet PNR en décembre, projet qui sera entrepris en collaboration avec le ministère des Travaux publics. Ce projet entre dans le cadre de la reconstruction du réseau de distribution d’électricité suite aux dégâts causés par les cyclones Ana, Batsirai et Emnati. “ Il est prévu que le projet Lead 400 Activités soit achevé en mai 2024” , a déclaré hier le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, dans la commune d’Ambohi­trabiby, district d’Avaradrano. Celui-ci a également rapporté que des réparations de poteaux et de câbles sur les routes nationales 2 et 7 sont en cours.