ROCHEL RASAMIMANANA – Le Hira gasy perd un géant

Le Hira Gasy a perdu l’une de ses figures emblématiques avec le décès de Rochel Rasamimanana, plus connu sous le nom de Rapetit, à l’âge de 66 ans. Ce président de l’Association de Mpihira Gasy à Madagascar, a tragiquement trouvé sa fin pendant la tournée de la troupe Sahondrafinina Zanany, qu’il dirigeait avec passion. Le décès est survenu lors d’une prestation à Amoron’I Mania, laissant derrière lui une industrie du Hira Gasy en deuil. La carrière musicale de Rapetit a été marquée par un engagement profond envers la préservation et la célébration de la culture traditionnelle malgache. En 1969, il rejoint la troupe Ramilison Andohavary, amorçant ainsi un voyage qui le mènerait à devenir un pilier de la scène de Hira Gasy. Son implication au sein de la troupe Sahondrafinina Zanany Fenoarivo, en 1980, a été particulièrement significative, laissant derrière lui un héritage durable. « Nous avons mené une campagne de Hira Gasy à Mahazoarivo Fandriana à Ambositra. Sa tension artérielle a brusquement augmenté et il s’est évanoui. Malgré notre précipitation pour l’emmener à l’hôpital, il nous a quitté une heure après », déclare Ravelonarivo Andriamiradoson, le fils de Rapetit. “Notre père était un homme sage, et il nous guidait dans notre aventure au sein du Hira Gasy », ajoute-t-il avec émotion. Les funérailles du regretté artiste auront lieu le 30 août à Ampahabe, suivies de son inhumation à Ambohanana Arivonimamo.