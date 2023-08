RENTRÉE SCOLAIRE – La réinscription se fait au ralenti

La rentrée scolaire pour les écoles publiques est dans une semaine. Les parents sont toujours démotivés à propos de la réinscription et de l’inscription.

Les parents ne se pressent pas pour la réinscription des élèves dans les écoles publiques. À une semaine de la rentrée scolaire, qui est prévue pour le 4 septembre prochain, l’enregistrement des étudiants dans les écoles est encore restreint. Le problème se pose principalement sur les moyens financiers des parents. L’inscription, ainsi que la réinscription, ont commencé depuis déjà une semaine pour les écoles publiques telles que l’École primaire publique (EPP) et le Collège d’enseignement général (CEG). Pour quelques écoles, la moitié des élèves à inscrire n’est pas encore atteinte. « Nous n’atteignons à peu près que 45 % du taux de la réinscription ainsi que l’inscription », rapporte une directrice d’école publique, hier. Les parents n’ont pas encore de budget alloué à l’enseignement, de plus nous sommes encore en période de vacances. Les parents ne passent pas encore à l’enregistrement. Hier, ils étaient nombreux à se présenter auprès des écoles, juste pour réserver une place pour leurs enfants. « La réinscription et l’inscription dans les écoles publiques demandent un budget de près de 20 000 ariary par élève », continue la directrice. Le budget alloué pour le fonctionnement de l’établissement, ainsi que la part allouée pour les enseignants vacataires dans le cadre du Farimbon’Ezaka ho Fahombiazan’ny Fana­beazana eny Ifotony (FEFFI), figurent dans cette somme payée par les parents. Les parents se plaignent des problèmes financiers auxquels ils font face en ce moment. « Nous sommes obligés de réduire les dépenses quotidiennes pour combler tous les budgets pour la réinscription. Quand bien même, c’est encore insuffisant », s’est plaint un père de famille, hier. L’enseignement demeure toujours une priorité pour les parents, ils sont obligés de prendre des mesures pour solutionner ce problème. Les établissements prennent eux aussi une règle pour pouvoir enregistrer ces enfants à l’école. « Nous garantissons une place pour ceux qui en font la réservation », affirme la directrice.

Fournitures scolaires

La réinscription est un autre problème, de même que les fournitures scolaires. Le prix a augmenté à l’approche de la rentrée. Les parents attendent la distribution des kits scolaires pour alléger leurs dépenses. Le problème des écoles privées n’est pas semblable à celui des écoles publiques. L’inscription et la réinscription dans ces écoles sont déjà closes. Les soucis des parents se forment sur les prix des fournitures scolaires. Chaque établissement dresse la liste des fournitures de ses élèves et les parents doivent s’y soumettre. « Le prix des fournitures pour un enfant est de près de 150 000 ariary puisque son école exige de la bonne qualité, ce qui n’est pas vraiment à ma portée », craint une mère de famille. Elle doit rassembler près de 600 000 ariary de fournitures scolaires pour ses trois enfants. La rentrée est dans une semaine, les parents ne sont pas encore totalement prêts à envoyer leurs enfants à l’école. Il se pourrait qu’ils attendent la dernière journée pour les réinscrire.