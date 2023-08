PRÉVENTION D’INONDATION – Un grand canal de Toamasina assaini

Les bas-quartiers de Toamasina devraient être protégés contre la montée des eaux lors de la prochaine saison de pluie. Le grand canal du Nord est assaini. « C’est dans ce canal que se déverse, principalement, l’eau dans la ville de Toamasina. Nous effectuons, en parallèle, des travaux de curage des réseaux d’assainissement dans la ville. Tous ces travaux d’assainissement devraient épargner notre ville des inondations », lance le maire de Toamasina, Nantenaina Rakotonirina, très confiant, hier lors de la visite de l’avancement des travaux de curage dans le fokontany d’Ampanalana. Les travaux de curage de ce canal qui mesure 17 kilomètres ont commencé au mois de mai. Ils devraient être terminés au mois d’octobre, selon les prévisions. «Il ne nous reste qu’un kilomètre à terminer, et nous effectuons en même temps des travaux d’élargissement du canal », enchaine-t-il. Le curage de ces canaux est aussi avantageux sur le plan économique. Ce canal a été utilisé par des riverains pour le transport des marchandises, entre le district de Toamasina II et Toamasina I, autrefois. Il y a cinq ans passés, l’accès est devenu impossible. Il a été bouché par des déchets en plastique et du « Tsikafona ». « On a été contraint de transporter les marchandises, comme les charbons de bois, les bananes et d’autres produits agricoles via des taxis-brousse, cela nous revient cher. Depuis, le coût de la vie a augmenté. Nous espérons la réouverture totale de ce canal pour diminuer les prix des Produits de première nécessité », note le président du fokontany d’Ampanalana, Guillaume Alexis. Le maire de la commune urbaine de Toamasina encourage ses habitants à ne pas jeter des déchets partout, à respecter les normes des constructions, pour prévenir les inondations. Toamasina fait face à d’autres problèmes plus graves que les déchets, qui provoquent des récurrentes inondations, en effet. Des canaux sont bouchés par des constructions.